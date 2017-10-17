Курченко придбав російського постачальника зрідженого газу

Втікач Сергій Курченко закрив операцію з купівлі великого гравця російського ринку скрапленого газу - московської компанії "СГ-Трейдинг".

Про це пише Liga.net.

"СГ-Трейдинг", яка входить в групу "АФК Система" російського мільярдера Володимира Євтушенкова, була великим постачальником палива в Україну.

Курченко вів переговори про придбання "СГ-Трейдинг" більше року, розповів виданню власник великої компанії імпортера палива в Україну. За інформацією джерела, з лютого 2017 року менеджери Курченко фактично керували бізнесом компанії.

В середині вересня "СГ-Трейдинг" змінив керівника. Новим генеральним директором компанії стала маловідома Юлія Пекурова. Вона також очолює московську компанію "Прем'єр Оіл", що спеціалізується на оптових продажах палива. Цю компанію у 2014 році російський РБК пов'язував з Курченком.

Джерела видання повідомили, що "АФК Система" офіційно оголосить про продаж компанії на початку листопада.

Агентство Argus, з посиланням на учасників ринку, оцінювало угоду в 17 млн ​​доларів.

"СГ-Трейдингу" належить 53 газові заправки в європейській частині Росії, а також 11 баз зберігання зрідженого газу. Виручка компанії за 2016 рік - близько 75 млн доларів. Компанія також експортує невеликі обсяги скрапленого газу в Білорусь, Польщу, Монголію і країни середньої Азії. Раніше найбільшим закордонним ринком збуту для "СГ-Трейдинг" була Україна.

З урахуванням інших паливних активів, Курченку та його оточенню в різних країнах належать близько 380 автозаправних станцій.

У січні-травні цього року "СГ-Трейдинг" експортував в Україну ніж 1700 тонн пропан-бутану на 6,5 млн доларів. З червня прямі поставки в Україну зовсім припинилися.

Зараз зріджений газ "СГ-Трейдинга", як і інших російських постачальників (Сибур Холдинг, Газпром енергомережа) може потрапляти в Україну тільки через Білорусь. Втім, обсяги поставок "СГ-Трейдинг" незначні - близько 3500 тонн в червні-серпні цього року, за даними Федеральної митної служби.

"СГ-Трейдинг" став п'ятим паливним активом, який Курченко придбав за останні п'ять років. За підрахунками видання, в цілому Курченко володіє мережею з 377 заправок, з них 336 - в Німеччині, 41 АЗС - анексованому Криму.

В кінці 2012 року, за даними українського Forbes, група СЄПЕК Курченка купила мережу Sparschwein gas в Німеччині, що складається з 210 газових заправок.

Курченко втік з України після Революції Гідності. Генеральна прокуратура оголосила Курченка в розшук у березні 2014 року. Його звинуватили в махінаціях на паливному ринку, що призвели до збитків державі на суму понад 14 млрд гривень.