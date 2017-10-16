Данилюк назвав головних “ворогів” зростання економіки

Україна поки що не вийшла з-під впливу глобальних трендів – низької продуктивності праці та неякісної освіти, – які прямо впливають на темпи зростання національної економіки.

Про це сказав міністр фінансів Олександр Данилюк за результатами зустрічей у МВФ і Світовому банку, повідомляє "Укрінформ".

"Низька продуктивність праці – це одна з найбільш глибинних і серйозних проблем, яка заважає розвитку економіки в багатьох країнах. Зокрема, в Україні це - одна з найбільших проблем", - зауважив міністр.

Він підкреслив, що в Україні відзначається "надзвичайно низька продуктивність праці", і над цим треба працювати, потрібно залучати інвестиції.

"Без підвищення продуктивності ми можемо тільки мріяти про зростання нашої економіки", - зазначив Данилюк.

Водночас глава Мініфіну звернув увагу на іншу проблему – низьку якість освіти.

"Я був здивований, (що) ключове питання на зустрічах (у Вашингтоні – ред.) – а я був, зокрема, на засіданні комітету з розвитку – це низька якість освіти. Всі країни збільшують фінансування, і до речі ми – не виняток, але ми не вирішуємо питання якості освіти", - зауважив він.

Міністр фінансів наголосив, що ця проблема турбує багатьох, тому що "якісна освіта – це інвестиції в людей" і, у свою чергу, в економічне зростання країни.

Як повідомлялося, у проекті бюджету освіти і науки на 2018 рік пропонується скоротити видатки на соціальні та академічні стипендії для студентів.

В той же час, у проекті бюджету освіти і науки на 2018 рік передбачено виділення 7,36 млрд гривень на витрати, пов'язані з дослідженнями.