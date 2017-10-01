Кабмін пропонує виділити на науку 7,3 мільярда гривень

У підготовленому урядом проекті бюджету освіти і науки на 2018 рік передбачено виділення 7,36 млрд гривень на витрати, пов'язані з дослідженнями.

Про це у своїй статті для DT.UA пишуть керівник відділу аналізу освітньої політки аналітичного цента CEDOS Єгор Стадний і аналітик CEDOS Ірина Когут.

Наголошується, що кошти на дослідження розподілені між 28 розпорядниками.

"Левова частка цих коштів спрямовується до НАН, МОН та галузевих академій. Порівняно з минулим роком, усі академії, крім мистецьких, мають отримати більше фінансування. Видатки НАН зростуть на 30% і сягатимуть 3,5 млрд гривень. Важливо, що окремим рядком закріплено 500 млн гривень для тих підрозділів НАН, які успішно пройдуть нову атестацію", - йдеться в статті.

Крім цього, планується збільшення видатків на дослідження в системі МОН. Збільшені витрати на дослідження, що проводяться вищими навчальними закладами (з 621 до 698 млн гривень), крім того, збільшено внесок за участь у програмі "Горизонт–2020" (з 208 до 232 млн гривень) та фінансування для Антарктичної станції "Академік Вернадський" (з 58,9 до 72,4 млн гривень).

У той же час, понад 355 млн гривень розпорошені між 20 різними відомствами і міністерствами на оплату прикладних досліджень та наукових експертиз, а також на підготовку аспірантів і докторантів.

Як повідомлялося, у проекті бюджету освіти і науки на 2018 рік пропонується скоротити видатки на соціальні та академічні стипендії для студентів.