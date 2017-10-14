Омелян обіцяє ще один автобан до Львова

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що у 2019 році може розпочатися будівництво автобану Львів-Дубно.

Про це він сказав під час перебування на Львівщині у п’ятницю, повідомляє "Укрінформ".

"У мене для Львова добра новина. Крім спорудження автобану Львів-Будапешт, який нещодавно анонсував Укравтодор, плануємо спорудити автобан Львів-Дубно (Рівненщина – ред.)", - зазначив Омелян.

За його словами, проект опрацьовується спільно зі Світовим банком.

Спорудження повноцінного автобану між Львовом і Дубно – нагальна потреба, бо зараз між містами звивиста вузька дорога, яка не дає можливості для повноцінного трафіку.

Як зазначив міністр, проектування автобану планують завершити у 2018 році, а розпочати його будівництво – у 2019 році.

Раніше виконуючий обов’язки голови Укравтодору Славомір Новак в інтерв’ю ЕП заявив, що будівництво платних доріг в Україні може розпочатися не раніше ніж за 3-4 роки.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Славомір Новак: не бачу нічого поганого у тому, що політики піаряться на дорогах.