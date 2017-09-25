Новак повідомив, коли в Україні почнуть будувати платні дороги
Виконуючий обов’язки голови Укравтодору Славомір Новак заявив, що будівництво платних доріг в Україні може розпочатися не раніше ніж за 3-4 роки.
Про це він сказав в інтерв’ю ЕП.
"По-перше, нам потрібні зміни до закону про концесію, і ми спільно з транспортним комітетом їх напрацювали. Зараз закон не дозволяє втілити ідею будівництва платних доріг", - сказав Новак.
Зокрема, за його словами, концесіонер повинен мати урядову гарантію трафіку. Тобто якщо трафік менший, ніж передбачено в угоді з концесіонером, то держава повинна цю різницю покривати.
"Це нормальний європейський стандарт — кожна платна дорога в ЄС побудована за такою системою.
Якщо ці зміни до закону будуть ухвалені, сподіваюся, що вже у 2017 році зможемо запросити до переговорів найбільші європейські компанії", - заявив голова Укравтодору.
"Після цього мінімум рік-два нам необхідно для узгодження. Після підписання концесійного договору треба ще мінімум два роки на організацію фінансування, потім проектування і вже тоді будівництво. Тому, думаю, що не раніше ніж за 3-4 роки", - підсумував Новак.
Нагадаємо, раніше Новак заявив, що кошти на ремонт доріг в рамках "митного експерименту" надходять не у повному обсязі.
Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Славомір Новак: не бачу нічого поганого у тому, що політики піаряться на дорогах.
Економічна правда
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