Нацкомісія знизила тарифи "Київенерго" на гарячу воду і опалення

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, знизила тариф енергогенеруючої компанії "Київенерго" на централізоване гаряче водопостачання для населення на 4,5% і на 2% знизила тариф на опалення.

Відповідні рішення комісія прийняла на засіданні 12 жовтня.

Згідно з рішенням, тарифи для "Київенерго" на послугу з централізованого постачання населення гарячою водою встановлені на рівні 80,62 грн за куб. м з рушникосушкою і 74,53 грн за куб. м без сушки для рушників (з урахуванням ПДВ).

Також комісія встановила для "Київенерго" тарифи на послугу з централізованого опалення для споживачів при наявності квартирного або будинкового лічильника на рівні 1385,83 грн за Гкал і 31,55 грн за кв. м опалювальної площі в місяць для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку (з урахуванням ПДВ).

Нагадаємо, у липні тариф ПАТ "Київенерго" на поставку гарячої води підвищений на 1,6%, а на опалення - знижений на 0,2%.

Як відомо, 18 серпня Фонд державного майна продав державний пакет акцій у розмірі 25% енергокомпанії "Київенерго" за 759,633 мільйона гривень компанії Ornex, яка належить корпорації СКМ Ріната Ахметова.

До проведення аукціону акції "Київенерго" були розділені на чотири пакети: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди), 25% у DTEK Holdings Limited (Кіпр), 18,3% у ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна), і 25% у Фонду державного майна.

Таким чином структури олігарха Ріната Ахметова контролювали 72,3% акцій компанії. Нині вони контролюють 97,3% акцій "Київенерго".

Нагадаємо, з квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою "Роттердам+доставка морем+перевалка у порту". Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС.

75% теплової генерації належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова, набагато менше виробляють державне "Центренерго" та "Донбасенерго", яке пов’язують з Олександром Януковичем.

Після введення в дію "роттердамської" формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕ через так звану формулу "Роттердам+".

Економічна правда