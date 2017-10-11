Держава Вануату почала продавати громадянство за біткоіни

Острівна держава Вануату, що знаходиться в Тихому океані на північному сході від Австралії, почала приймати біткоіни в рамках програми по отриманню громадянства.

Про це повідомляє Ain.ua.

Щоб отримати паспорт цієї республіки, потрібно сплатити 200 тисяч доларів. По курсу на момент написання новини - близько 42 біткоінів.

Вануату входить в Співдружність націй, а його паспорт дозволяє подорожувати без візи в 116 країн, включаючи держави-члени ЄС і Великобританію. До впровадження безвізового режиму з ЄС для українців паспорт Вануату мав значно більшу силу, проте тепер трохи поступається українському (можна без візи в 120 країн).

Ще одна перевага громадянства Вануату для іноземців - острівна держава не стягує податків на приріст капіталу або прибуткового податку. Потенційним громадянам не потрібно жити на його території або навіть відвідувати його для отримання громадянства.

"Криптовалюти в фінансових транзакціях продовжує оточувати якась підозрілість, а дехто побоюється, що вони можуть бути пов'язані з небажаною діяльністю. Насправді, все з точністю до навпаки: криптовалютні операції повністю відслідковуються і видно всю історію транзакцій. Тому наше новаторство у використанні біткоін-платежів призведе до подальшого посилення процесів по відстеженню відмивання грошей. До того ж, це дає неймовірну гнучкість в світі, де міжнародні фінансові транзакції стають все складнішими", - стверджує керуючий директор Vanuatu Information Centre Network Джеймс Харріс.

Крім стандартних перевірок наданих даних, необхідних для отримання громадянства Вануату, всі біткоін-транзакції будуть проводитися через австралійську біржу - партнера програми. Вони будуть відповідати всім вимогам австралійського фінрегулятора.

Нагадаємо, університет в Швейцарії почав приймати оплату за навчання в біткоінах.