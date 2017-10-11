Кабмін затвердив план впровадження накопичувальної пенсійної системи

Кабінет Міністрів затвердив план заходів щодо впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування на 2017-2018 роки.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 11 жовтня.

Згідно з проектом рішення, який має агентство "Інтерфакс-Україна", в I кварталі 2018 року планується розробити і подати законопроект про визначення розмірів страхових внесків і бази нарахування страхового внеску до системи накопичувального пенсійного забезпечення, який має визначити правила і загальні вимоги до програм обов'язкової та добровільної участі в накопичувальній пенсійній системі.

До кінця 2017 року планується розробити і внести до парламенту законопроекти про критерії відбору недержавних пенсійних фондів і створення умов для вільного руху капіталів і введення нових фінансових інструментів для інвестування.

Крім того, розроблять законопроекти про забезпечення прозорості діяльності та звітності суб'єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення; вдосконалення вимог до компаній, які управляють пенсійними активами; визначення правил відбору і зміни недержавного пенсійного фонду, в якому враховуються внески до накопичувальної пенсійної системи.

До квітня 2018 року до Верховної Ради планується подати законопроекти про гарантування прав учасників накопичувальної пенсійної системи.

Також до 2018 року планується внести до парламенту законопроект про перерозподіл повноважень між Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг і Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку у сфері регулювання діяльності суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення.

Це буде зроблено зокрема з урахуванням необхідності запровадження нагляду за діяльністю суб'єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення на підставі оцінки ризиків.

Накопичувальний пенсійний фонд - це цільовий позабюджетний фонд, на який надходять внески застрахованих людей.

Внески знаходяться на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання доходу на користь застрахованих.

Нагадаємо, 11 жовтня, в Україні набув чинності закон про пенсійну реформу.

Закон передбачає, що положення про підвищення пенсій застосовуються вже з 1 жовтня поточного року.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.

З основними змінами можна ознайомитися тут.

Економічна правда