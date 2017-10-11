НБУ перегляне прогноз інфляції після різкого зростання цін

Національний банк має намір переглянути прогноз щодо інфляції на 2017 рік після того, як місячна інфляція у вересні становила 2%, з початку року 10,2%.

Про це йдеться у коментарі НБУ.

"Новий прогноз інфляції та часовий горизонт повернення інфляції до цілі за допомогою монетарних інструментів буде оголошений за результатами засідання правління НБУ з питань монетарної політики 26 жовтня 2017 року", – йдеться в коментарі НБУ.

Як повідомлялося, Нацбанк наприкінці січня 2017 року скорегував прогноз інфляції на поточний рік з 8% до 9,1% при цільовому рівні цього показника в діапазоні 8%+/- 2 процентних пункти і до останнього часу зберігав цей прогноз, лише зазначаючи зростаючі ризики її невиконання.

За очікуваннями НБУ, інфляція в річному вимірі повинна була повернутися до однозначного рівня в четвертому кварталі 2017 року.

За даними Держстату, споживчі ціни в Україні у вересні 2017 року порівняно з серпнем зросли на 2,0%.

З початку року (до грудня 2016 року) ціни в Україні зросли на 10,2%. За даними статистичного відомства, річна інфляція (до вересня минулого року) становила 16,4%.

Згідно з проектом державного бюджету на 2018 рік, у наступному році інфляція в Україні повинна сповільнитися до 7%.

Економічна правда