OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про Приват, про криптовалюти, про гроші на газ, про монополію, про платіжний баланс, про вугілля.

Про Приват. Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за підозрою компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського в махінаціях з транзитом мазуту білоруського виробництва через Одеський морський торговельний порт.

Про криптовалюти. Народні депутати запропонували Верховній Раді легалізувати оборот біткоіну та інших криптовалют в Україні.

Про гроші на газ. Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив зобов'язання Кабінету Міністрів виплатити компенсацію НАК "Нафтогаз України" за поставки природного газу населенню.

Про монополію. Рада оптового ринку електроенергії надає антиконкурентні преференції найбільшим учасникам ринку теплової генерації, зокрема ДТЕК Ріната Ахметова.

Про платіжний баланс. Міжнародний валютний фонд покращив прогноз дефіциту поточного рахунку платіжного балансу України у 2017 році до 3,3% ВВП.

Про вугілля. У вересні 2017 року з Росії було поставлено на експорт в країни Європи на 18% більше вугілля ніж в серпні цього року.

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Чи є відповідь на "земельне питання"?

Поки в країні тривають запеклі дискусії щодо скасування мораторію на торгівлю землею, світовий агробізнес йде вперед високотехнологічним шляхом. Якщо суперечки затягнуться, Україна з її чорноземами стане нікому не потрібною.