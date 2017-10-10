Китайці будуть добудовувати українські дороги за недбайливими італійцями

"Укравтодор" і китайська компанія Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd підписали контракт щодо капітального ремонту ділянок автодороги Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка, а також реалізації частини робіт, які не виконані італійською компанією Todini на ділянках дороги Київ-Харків-Довжанський.

Про це повідомляє ЦТС.

У церемонії підписання договору взяли участь міністр інфраструктури України Володимир Омелян, в.о. голови "Укравтодору" Славомир Новак, представники компанії-підрядника, Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), а також представник посольства КНР в Україні.

Про те, що це перший випадок, коли в рамках проектів дорожньої галузі в Україні, що фінансуються за рахунок міжнародних фінансових організацій (МФО), буде працювати китайська компанія, розповіла директор ДП "Укрдорівнест" Олена Криворучко.

Зокрема, вона зазначила: "Сьогодні ми підписали два значних контракти загальною вартістю понад 90 млн доларів в рамках реалізації "Другого проекту покращення безпеки руху та стану доріг", що фінансується за рахунок Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Це перший випадок, коли китайська компанія підписала контракт на капітальний ремонт дороги в Україні в рамках проекту, що фінансується за рахунок МФО. Сподіваємося, що фінальна якість робіт буде на досить високому рівні, і всі сторони зможуть в повному обсязі виконати контрактні зобов'язання".

Нагадаємо, в листопаді 2016 ДП "Укрдорінвест" розірвав контракт з італійською компанією - підрядником "Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А." через велику кількість дефектів та серйозні помилки, допущені при ремонті траси М-03 на ділянці Київ - Полтава.