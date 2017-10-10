Міжбанк відкрився зниженням гривні
Вівторок, 10 жовтня 2017, 11:08
10 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,57-26,6 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,57-26,6 гривні;
Євро - 31,26-31,3 гривні;
Російський рубль - 0,4572-0,4582 гривні.
Нагадаємо, 9 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,48-26,51 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 жовтня на 18 копійок та встановив його на рівні 26,55 гривні за долар.
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