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НБУ суттєво зміцнив офіційний курс гривні

Понеділок, 9 жовтня 2017, 20:45

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 жовтня на 18 копійок та встановив його на рівні 26,55 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,18 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5531 гривні.

Нагадаємо, 9 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,48-26,51 гривні за долар.

Економічна правда

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