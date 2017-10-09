НБУ суттєво зміцнив офіційний курс гривні
Понеділок, 9 жовтня 2017, 20:45
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 жовтня на 18 копійок та встановив його на рівні 26,55 гривні за долар.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,18 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,5531 гривні.
Нагадаємо, 9 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,48-26,51 гривні за долар.
Економічна правда
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