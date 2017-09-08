Казначейство підтвердило, що "гроші Януковича" пішли на дотації аграріям

Державна казначейська служба України підтвердила, що конфісковані 2,046 мільярди Януковича пішли на дотації аграріям.

Про це йдеться у відповіді на запит ГО "Центру протидії корупції", яка є у розпорядженні ЕП.

Як повідомляє Казначейство, 2,046 млрд гривень конфіскованих коштів, та коштів від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення у період з 01.04.2017 по 04.09.2017 були розподілені за статею "фінансова підтримка сільгосптоваровиробників".

Зазначається, що станом на 04.09.2017 з небюджетного рахунку Міністерства аграрної політики та продовольства України фактично перераховано бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам 1,914 млрд гривень.

Як повідомлялося, найбільшу частку всіх дотацій на загальну суму 809 млн грн отримала група компаній Миронівського хлібопродукту.

Підприємство належить бізнесмену Юрію Косюку, який в 2014 році працював заступником голови Адміністрації президента.

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