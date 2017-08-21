Косюк за півроку отримав з бюджету 42% всіх дотацій для аграріїв

За січень-червень 2017 року із державного бюджету було виділено 1,91 млрд гривен на дотації для аграрних підприємств.

Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, опубліковані 8 серпня.

Найбільшу частку всіх дотацій на загальну суму 809 млн грн отримала група компаній Миронівського хлібопродукту (ПРАТ "Миронівська птахофабрика", СТОВ "Старинська птахофабрика", ПРАТ "Оріль-Лідер" та ДП "Перемога нова").

Другим найбільшим отримувачем дотацій є компанії агрохолдингу Авангард (входить в Укрлендфармінг Олега Бахматюка, — ЕП) із загальною сумою дотацій 142 млн грн.

Таким чином, половина всіх бюджетних дотацій було надана виробникам, що спеціалізуються на продукції птахівництва.

Інші виробники отримали суттєво менші обсяги дотацій. Так, на третьому місці за обсягом отриманих дотацій ТЗОВ "Даноша" із 33 млн грн. Підприємство належить датським інвесторам.

Всього бюджетні дотації з початку року отримали 1140 різних підприємств.

Нагадаємо, у 2016 році Миронівський хлібопродукт завершив із чистим прибутком (до курсової різниці) 214 млн дол, а маржа чистого прибутку до курсової різниці становила 19%. Згідно звіту Миронівського хлібопродукту хороші фінансові результати виникли у зв’язку із середнім ростом ціни на м'ясо на 10% у 2016 році, а також зростанням експорту на 52%.

Підприємство належить бізнесмену Юрію Косюку, який в 2014 році працював заступником голови Адміністрації Президента.

2017 рік є першим роком в якому почала виплачуватись спеціальна бюджетна дотація на сільське господарство. Вона була запроваджена в кінці 2016 року і передбачає дотацію пропорційно до розміру сплаченого до бюджету ПДВ.

Про те, що дана формула виплати субсидій буде надавати сильні переваги саме виробникам продукції птахівництва Економічна правда писала в 2016 році.