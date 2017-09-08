Фонд держмайна готовий продати три великі компанії

До приватизації у 2017 році готові три держкомпанії: Аграрний фонд, Державна продовольчо-зернова корпорація і Об'єднана гірничо-хімічна компанія.

Про це заявив заступник голови Фонду держмайна Юрій Нікітін в інтерв'ю "Фокусу".

"За нашими розрахунками, ДПЗКУ коштує близько 1,5 млрд грн. По Аграрному фонду в залежності від того, випускаємо його облігації або не випускаємо, ціна від 1 млрд грн до 5 млрд грн", - сказав він.

"За ОГХК -" старт" не менше 2 млрд, і там конкурентів 10 точно є, не тільки наших інвесторів. Там підвищення ціни буде істотне", - повідомив Нікітін.

За його словами, у Фонду, без урахування малої приватизації, є близько тисячі об'єктів на продаж. Нікітін передбачає, що в разі стабільної політичної і економічної ситуації їх можна розпродати за 5 років.

Заступник голови ФДМ також зазначив, що в 2017 році приватизація принесла до держбюджету близько 3,5 млрд, і це найкращий показник з 2012 року.

Як повідомлялося, раніше ФДМУ анонсував на середину серпня проведення аукціонів із продажу 25% державних пакетів акцій 8 енергокомпаній: "Одесаобленерго", "Донецькобленерго", "Донбасенерго", "Сумиобленерго", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Дніпрообленерго", "ДТЕК Західенерго" і "Київенерго".

16 серпня було продано 25% акцій "ДТЕК Донецькобленерго", а 18 серпня - 25% акцій "Київенерго" і "ДТЕК Західенерго".

25% акцій ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" було реалізовано за 1,468 мільярда гривень, що в 2,05 рази вище за стартову ціну.

25% акцій ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" було реалізовано за стартовою ціною 728,236 мільйона гривень.

Всі ці активи викупила компанія Ornex, яка входить до складу керуючої активами Рината Ахметова групи "Систем Кепітал Менеджмент".

Підконтрольна СКМ компанія ДТЕК, згідно з річним звітом за 2016 рік, володіла більш як 72% акцій "ДТЕК Західенерго", більш як 72% акцій "Київенерго" і понад 71% акцій "ДТЕК Донецькобленерго".

Як повідомлялося, 6 вересня уряд призначив виконувачем обов'язки голови Фонду держмайна Віталія Трубарова, який з початку квітня цього року займає посаду керівника апарату Фонду.