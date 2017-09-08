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IKEA може відкрити виробництво в Україні

П'ятниця, 8 вересня 2017, 11:07

Швецька мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA розглядає можливість відкриття виробництва в Україні.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник управління інвестиційної політики Львівської обласної державної адміністрації Роман Матіс.

"Рік тому мною було розпочато діалог з компанією, який розпочав переговорні та ознайомчі процедури, а після сьогоднішньої моєї зустрічі за участі EBA Lviv-Western Ukrainian Office of The European Business Association з менеджментом IKEA вдалося досягти домовленості про наступний предметний контакт з питання розміщення виробництв компанії на території Львівщини", - зазначив він.

"Все що зараз залишається - зачекати", - додав Матіс.

Нагадаємо, шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA підтвердила бажання вийти на український ринок.

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