IKEA може відкрити виробництво в Україні
Швецька мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA розглядає можливість відкриття виробництва в Україні.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник управління інвестиційної політики Львівської обласної державної адміністрації Роман Матіс.
"Рік тому мною було розпочато діалог з компанією, який розпочав переговорні та ознайомчі процедури, а після сьогоднішньої моєї зустрічі за участі EBA Lviv-Western Ukrainian Office of The European Business Association з менеджментом IKEA вдалося досягти домовленості про наступний предметний контакт з питання розміщення виробництв компанії на території Львівщини", - зазначив він.
"Все що зараз залишається - зачекати", - додав Матіс.
Нагадаємо, шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA підтвердила бажання вийти на український ринок.
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