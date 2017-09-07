OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події четверга, 7 вересня

Про президента. Президент України Петро Порошенко виступив перед депутатами Верховної Ради. Він очікує, що у 2020 році зростання економіки України прискориться до 4%, закликав парламент виконувати програму Міжнародного валютного фонду, заявив про подальше блокування російських соціальних мереж і закликав якомога швидше провести земельну реформу.

Про "литовські номери". Верховна Рада в найближчі три місяці прийме закон, який забороняє в'їзд незаконних автомобілів з іноземною реєстрацією в Україну.

Про Укрпошту. Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг видала ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу ПАТ "Укрпошта".

Про пенсійну реформу. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення схвалив законопроект про пенсійну реформу до другого читання в парламенті.

Про комунальну власність. Прокуратура Києва подала позов до Господарського суду столиці про повернення місту 12,7% акцій "Київенерго", 61% - "Київгазу" і 67% - "Київводоканалу", що раніше йому належали.

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Не знайшли крайнього: чим і коли закінчиться боротьба з смс-спамом

Народні депутати пропонують штрафувати мобільних операторів за розсилку смс-спаму. Оператори перекладають провину на підприємців та абонентів, але обіцяють разом з регулятором вирішити проблему.