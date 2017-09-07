Рада заборонить ввезення авто на єврономерах - депутат

Верховна Рада в найближчі три місяці прийме закон, який забороняє в'їзд незаконних автомобілів з іноземною реєстрацією в Україні.

Про це заявила представник президента України в парламенті Ірина Луценко в ефірі 112 Україна.

"Уже працює робоча група, ми найближчим часом закриваємо кордон для того, щоб не продовжувати ці транзитні пересування, це накопичення в Україні таких незаконних автомобілів. Я думаю місяць-два. Ми повинні до листопада прийняти закон, який заборонить в'їжджати, тобто ми припиняємо таку навалу", - сказала Луценко.

За її словами, буде створено робочу група, в якій за три місяці має бути напрацьований компромісний закон.

"Про вартість мита, про платежі, які повинні бути сплачені, про штрафні санкції. І зараз напрацьовуються умови мораторію на перевірки, на драконівські методи, які ніби застосовують", - заявила вона.

"Якийсь певний період мораторію на такі драконівські заходи буде зроблений, але кордон закриється і напрацюється компромісний варіант розмитнення цих автомобілів", - зазначила представник президента в парламенті.

Як відомо, раніше ДФС повідомляла, що у 2017 році в Україну ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.

Вранці 6 вересня власники автомобілів із європейськими номерами перекрили рух транспорту поблизу Верховної Ради.

У ДФС повідомили, що понад 63,9 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацію знаходяться на території України незаконно.

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Економічна правда