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Американська компанія може побудувати 10 тисяч вагонів в Україні

Четвер, 7 вересня 2017, 16:45

Мінінфраструктури спільно з "Укрзалізницею" провели переговори з американською компанією Greenbrier, яка зацікавлена ​​у співпраці з УЗ і вивчає можливість будівництва 10 тисяч вагонів в Україні з "максимальною локалізацією виробництва".

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що прихід стратегічних інвесторів дасть Україні нову якість транспортної інфраструктури і розвиток економіки.

Заступник міністра Надія Казначеєва зазначила, що поява Greenbrier на українському ринку може стати важливим кроком для розвитку залізничних перевезень і приверне інших іноземних інвесторів.

В ході переговорів сторони домовилися перейти до розробки потенційної моделі співпраці за участю Greenbrier, УЗ і міжнародних фінансових інститутів.

Нагадаємо, американська компанія планувала створити лізингову компанію з УЗ, але потім відмовилася від цієї ідеї.

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Укрзалізниця вагони Мінінфраструктури
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Економічна правда
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