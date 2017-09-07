Американська компанія може побудувати 10 тисяч вагонів в Україні
Мінінфраструктури спільно з "Укрзалізницею" провели переговори з американською компанією Greenbrier, яка зацікавлена у співпраці з УЗ і вивчає можливість будівництва 10 тисяч вагонів в Україні з "максимальною локалізацією виробництва".
Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що прихід стратегічних інвесторів дасть Україні нову якість транспортної інфраструктури і розвиток економіки.
Заступник міністра Надія Казначеєва зазначила, що поява Greenbrier на українському ринку може стати важливим кроком для розвитку залізничних перевезень і приверне інших іноземних інвесторів.
В ході переговорів сторони домовилися перейти до розробки потенційної моделі співпраці за участю Greenbrier, УЗ і міжнародних фінансових інститутів.
Нагадаємо, американська компанія планувала створити лізингову компанію з УЗ, але потім відмовилася від цієї ідеї.
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