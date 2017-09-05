МАУ дозволили літати по 6 нових маршрутах

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" отримала 6 нових призначень на експлуатацію повітряних ліній в регулярному режимі.

Про це повідомляє ЦТС.

Відзначається, що відповідне рішення прийняла комісія Державіаслужби 28 серпня, дозволу вступили в силу з 1 вересня 2017 роки не необмежений термін.

Як повідомили у відомстві, МАУ надано право літати за маршрутом Київ-Делі з частотою 4 рейси на тиждень.

Також МАУ отримала право літати на маршруті Київ-Торонто (Канада), Київ-Попрад (Словаччина), Київ-Неаполь (Італія), Київ-Болонья (Італія). На всіх цих напрямках компанія зможе виконувати максимум 3 рейси на тиждень.

Крім того, МАУ дозволили літати за маршрутом Київ-Осло (Норвегія) з частотою 4 рейси на тиждень.

Перевізник також отримав додаткові частоти на ряді маршрутів. На лінії Київ-Кіттіла (Фінляндія) кількість можливих рейсів збільшено з 1 до 2, Київ-Копенгаген - з 7 до 9, Київ-Баку - з 7 до 14, Київ-Афіни - з 10 до 11, Київ-Салоніки - з 2 до 3.

Отримала МАУ і один відмову - їй не дозволили літати на регулярній основі за маршрутом Київ-Ізмір (Туреччина).

Комісія Державіаслужби приймає рішення тільки про рекомендації надати право перевізнику літати з того чи іншого маршруту, але саме рішення з урахуванням побажань комісії затверджує керівник відомства (як правило він підписує всі рішення комісії).

Нагадаємо, з 1 жовтня МАУ почне стягувати плату за роздруківку посадкових талонів в аеропорту на стійці реєстрації з пасажирів економ-класу внутрішніх і міжнародних рейсів середньої дальності.