У Києві встановили перші криптомати

У Києві почали встановлювати термінали для купівлі криптовалюти.

Про це повідомляє KUNA Bitcoin Agency на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, 4 вересня, почалося відкрите тестування системи криптоматів в Україні. Приватний підприємець, який купив перші 6 терміналів для продажу біткоінів за готівку, вже розмістив їх в Києві, ще 2 наступного тижня з'являться в Харкові", — йдеться у повідомленні.

Технічну частину забезпечує криптовалютна біржа KUNA, купівля відбувається за поточним курсом біткоіну, використовуючи API біржі.

По завершенню тестування всі зацікавлені особи зможуть придбати криптомати для встановлення. Вже отримані заявки на більш ніж 150 крипто-терміналів по всій Україні.

Як повідомлялося, вартість біткоїна вперше перевищила 5 тисяч доларів, встановивши новий історичний рекорд.

Нагадаємо, 1 серпня криптовалюта Bitcoin розділилася на дві окремі валюти - Bitcoin (Original) і Bitcoin Cash - через те, що розробники криптовалюти не змогли вирішити розбіжності з програмного забезпечення.

Як повідомлялося, криптовалюта Bitcoin в даний час не має певного правового статусу в Україні. За даними Національного банку України визначення такого статусу ускладнюється відсутністю консолідованого підходу до класифікації Bitcoin і регулювання угод з ним у світі.

Нацбанк України почав діалог з Міністерством фінансів, Державною фіскальною службою, Державною службою фінансового моніторингу, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для вироблення спільної позиції щодо правового статусу Bitcoin і його регулювання.

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Економічна правда