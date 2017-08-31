Депутати, НБУ та Мінфін визначать правовий статус Bitcoin в Україні

Правовий статус так званої "криптовалюти Bitcoin" в Україні буде визначено до кінця вересня.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Мушак на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні відбулася засідання Ради фінансової стабільності, де пообіцяли врегулювати статус Bitcoin... Буде спільна позиція Національного банку, Мінфіну, НКЦПФР та інших регуляторів з цього приводу... Але вирішили взяти три тижні для роботи Task Force", - написав він.

Мушак при цьому відзначив наявність між членами Ради загального розуміння, що Bitcoin, Blockchain (розподілена база даних, реалізована в системі Bitcoin - ред.) та інші крипто-спільноти слід захистити і зберегти.

Загальна позиція буде оприлюднена на сайтах всіх регуляторів, додав нардеп.

Як повідомлялося, криптовалюта Bitcoin в даний час не має певного правового статусу в Україні. За даними Національного банку України визначення такого статусу ускладнюється відсутністю консолідованого підходу до класифікації Bitcoin і регулювання угод з ним у світі.

Нацбанк України почав діалог з Міністерством фінансів, Державною фіскальною службою, Державною службою фінансового моніторингу, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для вироблення спільної позиції щодо правового статусу Bitcoin і його регулювання.

Економічна правда