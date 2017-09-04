Автомобільний газ продовжує дешевшати

За період з 1 по 4 вересня роздрібні ціни на скраплений газ в мережах українських АЗС продовжують знижуватися.

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95".

Зокрема, в мережах SOCAR і UPG автогаз подешевшав на 30 коп/л, до 16,19 грн/л і до 15,40 грн/л, відповідно. На 31 коп/л ціна на ЗВГ знизилася в мережі "Народна" (до 15,89 грн/л).

Крім того, на 2-36 коп/л автогаз подешевшав в мережах AMIC, Shell, SUN OIL, "Автотранс", "Авіас", KLO, "Кворум", Mango і "Род-Ник". У той же час, мережа "Авантаж" підвищила вартість ЗВГ на 60 коп/л, до 15,15 грн/л.

В середньому по країні газ подешевшав на 7 коп/л, до 15,97 грн/л.

Як повідомлялося, корекція цін на автогаз почалася 31 серпня. Деякі мережі АЗС знизили ціни на 50 коп/л.

Українські ціни на скраплений газ в серпні 2017 року поставили абсолютний рекорд за всю історію спостережень. Буквально за місяць альтернатива бензину - скраплений газ - подорожчав на заправках в півтора рази, а оптові ціни зросли вдвічі.

Ситуацією зацікавився уряд. 29 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман провів нараду з представниками галузевих асоціацій та компаній-операторів ринку скрапленого газу, на якому обговорювалися причини різкого зростання цін на автогаз.

В цей же день АМКУ оголосив про початок розслідування. 30 серпня ситуацію прокоментував президент Петро Порошенко, висловивши впевненість, що в другій половині вересня роздрібні ціни на газ повернуться на колишній докризовий рівень.

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