Хімзавод Фірташа оскаржив борг перед Ощадбанком на 100 мільйонів доларів

Концерн "Стірол" подав апеляцію на рішення суду про стягнення на користь Ощадбанку 104 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Finbalance.

Вищий господарський суд України 28 серпня почав провадження за касаційною скаргою ЗАТ "Концерн Стирол" на рішення Господарського суду Донецької області від 23.11.2016 року та постанову Донецького апеляційного госпсуду від 20.03.2017, якими частково було задоволено позов Ощадбанку і вирішено стягнути з концерну Стирол в користь держбанку 104 млн доларів.

8 червня Вищий госпсуд повернув без розгляду касаційну скаргу Стиролу на ці рішення в зв'язку з несплатою державного мита.

20 березня Донецький апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Стиролу на рішення Господарського суду Донецької області від 23 листопада 2016 року.

Стирол в 2011 році залучив в Ощадбанку кредит на 100 млн доларів. Кредит був наданий до 21 серпня 2014 року за 10,05% річних.

Концерн Стирол, який знаходиться в підконтрольній проросійських бойовиків Горлівці, входить до групи Ostchem Дмитра Фірташа.

Нагадаємо, ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко наказав здійснити демонтаж виробничих потужностей Горлівського хімічного концерну "Стірол" на металобрухт.