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Кличко чекає від Ради закон, що має зменшити затори у Києві

Неділя, 3 вересня 2017, 12:40

Закон про паркування дасть можливість звільнити вулиці від неправильно припаркованих автомобілів та мінімізувати затори в Києві.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко, повідомляє прес-служба мера.

Кличко висловив сподівання, що восени Верховна Рада зможе ухвалити закон, який дозволить місцевій владі навести лад у сфері паркування та прибирати припарковані не за правилами автівки.

"Цей закон дасть нам можливість вивільнити додаткові смуги, які, як правило, зайняті припаркованими всупереч усім правилам автомобілями", - наголосив він.

Коментуючи проблему заторів у столиці, мер наголосив, що однією з причин є хаотичне паркування на обочинах, у тому числі і у заборонених місцях, що фактично звужує проїжджу частину вулиць.

Детальніше про новий закон читайте у статті: Депутати проти стихійних парковок. До чого слід готуватись водіям

Економічна правда

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