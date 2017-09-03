Кличко чекає від Ради закон, що має зменшити затори у Києві
Закон про паркування дасть можливість звільнити вулиці від неправильно припаркованих автомобілів та мінімізувати затори в Києві.
Про це заявив міський голова Віталій Кличко, повідомляє прес-служба мера.
Кличко висловив сподівання, що восени Верховна Рада зможе ухвалити закон, який дозволить місцевій владі навести лад у сфері паркування та прибирати припарковані не за правилами автівки.
"Цей закон дасть нам можливість вивільнити додаткові смуги, які, як правило, зайняті припаркованими всупереч усім правилам автомобілями", - наголосив він.
Коментуючи проблему заторів у столиці, мер наголосив, що однією з причин є хаотичне паркування на обочинах, у тому числі і у заборонених місцях, що фактично звужує проїжджу частину вулиць.
Детальніше про новий закон читайте у статті: Депутати проти стихійних парковок. До чого слід готуватись водіям
Економічна правда
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