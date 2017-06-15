Депутати проти стихійних парковок. До чого слід готуватись водіям

Рада готується прийняти нові правила парковки, де передбачила дуже багато "сюрпризів" для порушників. Починаючи від фото- та відеофіксації, закінчуючи можливістю евакуювати авто за відсутності водія.

Скоро життя усіх водіїв може змінитись. Найбільше це стосується людей із великих міст, але нові правила діятимуть по всій країні.

Любителям безкоштовних парковок на тротуарах і переходах, майстрам заблокувати зупинку громадського транспорту та іншим "профі" паркування варто уже напружитись.

Причина цього доволі проста – Верховна Рада готується прийняти нові правила зупинки і парковки, де передбачила дуже багато "сюрпризів" для порушників.

Починаючи від фото- та відеофіксації неправильного паркування, закінчуючи можливістю виписувати штраф і евакуювати авто навіть без присутності водія.

Як компенсацію водіям запропонують знижку у 50% за швидку оплату нових штрафів.

Паркувальник у силі

Українські міста, особливо мільйонники, не витримують темпів росту кількості машин. Ще більше цю ситуацію ускладнюють стихійні парковки на усіх вулицях, облаштовані власниками авто фактично під кожним "вільним" деревом.

Крім того, навіть із тих офіційних стоянок, які місцеві ради створюють, до бюджету доходять дуже скромні суми.

Наприклад, усі київські парковки за рік приносять до 70 мільйонів гривень, хоча мали б давати в рази більший прибуток.

У новому законопроекті, який парламент уже встиг проголосувати у першому читанні, пропонується подолати дві основних причини такої ситуації – корупцію та безсилля паркувальників.

Для цього усім місцевим радам нададуть право створювати автоматизовані системи оплати за паркову і залучати під це гроші інвесторів. За відсутність паркоматів тепер будуть карати штрафами.

Зараз водії можуть легко "домовитись" із паркувальниками, заплативши йому готівкою дещо меншу суму. Але навіть ця плата до бюджету не доходить, бо навіки зникає в кишенях працівників парковок.

Інша серйозна проблема, яка зараз існує, фактична неможливість покарати порушників правил паркування. На разі виписування штрафів покладене на патрульну поліцію, але у більшості випадків цей механізм не працює, бо патрульні просто не можуть дочекатись порушника, щоб скласти на нього адмінпротокол.

Саме для вирішення цих проблем Рада і хоче прийняти новий закон. Його авторами стали депутати від БПП на чолі з главою транспортного комітету Ярославом Дубневичем та обранці з "Народного фронту", як то Антон Геращенко та Геннадій Кривошея.

До другого читання законопроект може дещо змінитись, але основні новації у ньому мають залишитись. І вони обіцяють відчутні проблеми для тих, хто порушує правила зупинки і парковки.

Хто такі паркувальні інспектори? Паркувальних інспекторів буде наймати місцева влада, для контролю за парковкою у містах. Ці люди будуть відповідати за виписування і стягнення нових штрафів із порушників. Паркінспектори будуть, фактично, виконувати роботу патрульної поліції, яка зараз відповідає за покарання водіїв неправильно припаркованих авто. Нових інспекторів наділять доволі широкими повноваженнями, у тому числі засобами фото- і відеофіксації порушень.

Як працюватиме фото- і відеофіксація неправильної парковки У новому законопроекті прописаний механізм фото- та відеофіксації порушень. Зараз уже існує автоматична система фіксування порушень ПДР, але вона працює на базі стаціонарних камер на дорогах. Якщо новий закон ухвалять, то кожному паркувальному інспектору видадуть спеціальне обладнання для фіксації порушення парковки у "ручному" фото- і відеорежимі. Зняті інспектором фото неправильно залишеного авто стануть підставою для виписування штрафу.

Як виглядатиме виписування нового штрафу? Інспектор бачить авто, яке припарковане не за правилами, робить у спецпрограмі мінімум дві фотографії і роздруковує повідомлення про адмінпорушення. У цьому документі не вказано ім'я порушника, але є номер машини, умови порушення і лінк на спеціальний сайт, де водій може побачити фото його авто в момент порушення та копію постанови про накладання штрафу. Цей непромокаючий документ інспектор залишає для водія на лобовому склі авто. Білий папірець на склі слугуватиме також сигналом для інших інспекторів та патрульних, що цього порушника уже покарано. Після цього інспектор звертається в МВС, щоб отримати дані про власника машини, на якого і складається адмінпротокол.

Хто платитиме нові штрафи? Для того, щоб паркувальникам не довелося бігати за водіями-порушниками, депутати пропонують карати власників машин. Штраф за неправильну парковку будуть виписувати на ім'я власника авто, навіть якщо воно знаходиться у користуванні в іншої людини. Якщо автомобіль викрали, чи ним користується хтось інший, власник може написати відповідну заяву в підрозділ МВС, і штраф переадресують безпосередньому порушнику. Користувач авто може сам сплатити штраф і повідомити про це в поліцію, після чого власника автоматично звільнять від відповідальності.

Чи можуть виписати штраф, якщо водія немає на місці? Можуть. В цьому і полягає головна ідея закону, щоб паркувальні інспектори не мусили бігати за водіями, які на цілий день залишили свої авто в недозволеному місці, або просто не заплатити за стоянку.

Чи зростуть штрафи та як отримати знижку? Суму штрафу у законопроекті пропонується зафіксувати у 20-кратному розмірі від вартості однієї години парковки. У Києві, наприклад, це може бути від 100 до 200 гривень, залежно від району. Якщо оплата пройде у перші 10 днів, то на штраф надають знижку у 50%. Автори законопроекту кажуть, що таким чином штрафи не виростуть, а навпаки зменшаться. Якщо впродовж 30 днів штраф не буде сплачено, то інспектор накладає на нього пеню у розмірі 100%. Ще через 30 днів справа передається у Виконавчу службу для примусового стягнення оплати.

Чи можна паркуватись на місцях для інвалідів? Можна. Якщо ви інвалід чи маєте іншу пільгу на безкоштовну парковку. Якщо ж ви просто стали на пільгове місце, не маючи на це права, то муситимете заплатити штраф у розмірі плати за годину парковки.

Чи можна не платити за парковку? Перші 10 хвилин стоянки на будь-якій парковці будуть безкоштовними. Але якщо інспектор за допомогою фото- чи відеофіксації з'ясує, що ви стоїте більше 10 хвилин, то вам випишуть штраф у розмірі плати за годину парковки. Крім того, на усіх платних парковках будуть карати, якщо водій не залишить талон про оплату стоянки на лобовому склі.

Хто і як буде евакуювати машини? Депутати пропонують передати цю функцію від патрульної поліції, яка зараз має евакуювати авто, паркувальним інспекторам. У них роботи буде менше, тож вони зможуть дуже оперативно реагувати на грубі порушення паркування та зупинки. Механізм примусової евакуації авто схожий до нової процедури виписування штрафів. Паркувальний інспектор робитиме фотофіксацію порушення, вноситиме дані про нього і про адресу евакуації авто у реєстр, повідомлятиме про це в МВС та публікуватиме на сайті відповідної міської чи селищної ради. Після цього він викликатиме евакуатор та вивозитиме авто на спецстоянки. Усе це робитиметься навіть за відсутності на місці водія авто.

За що авто можуть відвезти на штрафмайданчик? Щоб уникнути масового і безпідставного затримання автомобілів, у законопроекті прописали виключний перелік ситуацій, коли інспектор має право евакуювати машину. Це відбуватиметься лише тоді, коли припарковане авто суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху. Під цим формулюванням депутати розуміють наступні ситуації: 1) авто залишене на проїзній частині у два і більше ряди; 2) авто запарковане у заборонених місцях: а) на залізничних переїздах; б) на трамвайних коліях; в) на естакаді, мості, шляхопроводі чи під ним, або у тунелі; г) на пішохідному переході чи ближче 10 м від нього з обох боків; ґ) ближче 10 м від краю перехрестя; д) ближче 30 м з обох боків від зупинки громадського транспорту; е) ближче 10 м від місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання; є) ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду; ж) на проїзній частині, якщо для об’їзду авто залишається смуга менше 3 метрів дороги; з) у місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд машини, що зупинилася; 3) авто робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів, в тому числі інвалідів та людей із дитячими візками; 4) авто стоїть так, що блокує проїзд по двох або більше смугах руху.

Що робити, якщо вашу машину евакуювали? Коли власник машини не знайде її там, де залишив, то муситиме звернутись в МВС чи до інспектора. Там йому повідомлять, де його авто, який він має сплатити штраф за неправильну паркову, евакуацію та стоянку на спецмайданчику. Як тільки вся ця сума буде сплачена, авто повертатимуть його власнику. Щоб евакуація машини не застала зненацька, водії можуть лишити у поліції свій телефон і електронну адресу. Туди інспектор буде зобов’язаний одразу буде надіслати повідомлення про затримання авто, якщо воно відбудеться.