Гривня на міжбанку продовжує знижуватися

Хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податків Через найбільші схеми з ухиляння від сплати податків, у яких задіяний великий бізнес, держава недоотримує щороку 100 мільярдів гривень.

Від стартапа до конкурента Apple: як Китай вирощує техногігантів Чому китайська продукція в Україні та світі користується високим попитом або як компанія Huawei лише за 6 років стала головним конкурентом Samsung і Apрle? Про це в репортажі ЕП з Шеньчженя.(Рос.)