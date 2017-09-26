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Гривня на міжбанку продовжує знижуватися

Вівторок, 26 вересня 2017, 11:14

26 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:05 встановилися на рівні 26,37-26,39 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,37-26,39 гривні;

Євро - 31,16-31,18 гривні;

Російський рубль - 0,4582-0,4589 гривні.

Нагадаємо, 25 вересня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,31-26,33 гривні за долар.

Економічна правда

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