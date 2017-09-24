Доходи зведеного бюджету у 2018 році вперше перевищать 1 трильйон гривень

Згідно з проектом державного бюджету на 2018 рік, доходи зведеного бюджету в наступному році досягнуть 1118,8 мільярда гривень.

Про це у своїй статті для "Дзеркала тижня" пише голова правління Інституту суспільно-економічних досліджень Анатолій Максюта.

"Доходи зведеного бюджету (державний + місцеві) збільшуються проти бюджету поточного року на 14,9%, або на 144,8 млрд грн. При цьому, як зазначає сам уряд, вони вперше перевищать 1 трлн грн (1118,8 млрд)", - йдеться в статті.

Експерт також вказує, що дефіцит бюджету передбачений на рівні 77,9 млрд грн, що практично відповідає рівню поточного року, а по відношенню до ВВП становить 2,4%.

"Особливо захоплюватися трильйоном не доводиться, адже в цій величині "сидять" девальвація й висока інфляція останніх років, що роздмухувало номінальний ВВП, а відповідно, і бюджет, при реальному його падінні разом з іншими економічними показниками країни", - констатує автор.

Як повідомлялося, Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2018 з доходами 877 мільярдів гривень і видатками 948,1 мільярда гривень.