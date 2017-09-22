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НБУ знову знизив офіційний курс гривні

П'ятниця, 22 вересня 2017, 20:44

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 25 вересня на 3 копійок та встановив його на рівні 26,26 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,41 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5551 гривні.

Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 22 вересня на 5 копійок та встановив його на рівні 26,23 гривні за долар.

Економічна правда

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