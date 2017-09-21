"Нафтогаз" скорегував суму позову до РФ за активи в Криму до 7 мільярдів доларів

Сума позову Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" до Росії у зв'язку із захопленням активів у Криму з урахуванням відсотків становить 7 млрд доларів.

Про це повідомив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

"Сума - більш ніж 5 млрд доларів. І це без відсотків. З відсотками на сьогодні сума вже близько 7 млрд доларів. Це консервативна оцінка міжнародних експертів ринкової цінності втрачених активів. Сюди входять і виробничі активи нашої дочірньої компанії "Чорноморнафтогаз", і належний "Нафтогазу" газ у підземному сховищі в Криму, і активи інших дочірніх компаній "Нафтогазу", - написав він.

Вітренко зазначив, що подача позову не свідчить про визнання Криму територією Росії.

"Ми жодним чином не визнаємо, що Крим перестав бути частиною держави України. Ми тільки констатуємо факт, що в результаті незаконної анексії Криму, його зараз контролює Російська Федерація", - додав він.

Раніше повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" і 6 компаній, що входять у групу "Нафтогазу" - "Чорноморнафтогаз", "Укртрансгаз", "Лікво", "Укргазвидобування", "Укртранснафта" і "Газ України" - подали в трибунал, сформований при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі, позов про відшкодування збитків, завданих незаконним захопленням Росією активів групи в Криму.

Винесення трибуналом рішення в справі заплановано до кінця 2018 року.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" і її шість дочірніх компаній ініціювали згадане арбітражне провадження проти Російської Федерації 17 жовтня 2016 року.

У лютому 2016 року "Нафтогаз" ініціював переговорний процес щодо втрати своїх активів в Криму, направивши РФ повідомлення про інвестиційний спір в рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між країнами.

У квітні минулого року голова Нафтогазу Андрій Коболєв заявляв, що компанія подала позов проти Росії в міжнародний арбітраж про відшкодування збитку за втрату своїх активів в Криму. Тоді вартість активів компанія оцінювала не менше ніж в 3 млрд доларів.

Для забезпечення захисту прав та інтересів групи в цьому процесі Нафтогаз залучив міжнародну юридичну компанію Covington&Burling LLP. Вона має позитивний досвід захисту інтересів клієнтів в процесах проти РФ і російських державних компаній, зазначили в Нафтогазі.

Зокрема, компанія представляла інтереси інвесторів нафтової компанії ЮКОС в суперечці проти РФ і добилася рішення суду про відшкодування 60 млрд доларів.

Нафтогаз у 2015 році оцінював свої кримські активи - 15 родовищ нафти і газу, три перспективні площі покладів нафти і газу, Глібовське підземне газосховище, магістральні газопроводи, 43 газорозподільні станції - в 590 млн доларів.

Приблизно в таку ж суму компанія оцінювала упущену вигоду через втрату близько 2 млрд кубометрів річного видобутку газу в Криму.

Крім того, Нафтогаз вимагає повернути дві морські бурові установки, на які він у 2011 році видав Чорноморнафтогазу кредит в розмірі 800 млн доларів, а також газ, що зберігався у Глібівському ПСГ.

Через окупацію Криму Росією українські компанії вже подали сім позовів щодо захисту інвестицій проти РФ. Свої позови подали Укрнафта, Ощадбанк, Ігор Коломойський і Аеропорт Бельбек, Приватбанк, Лугзор, компанія Стабіл, Еверест.

Економічна правда