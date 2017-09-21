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МВФ бачить в Україні "апетит до реформ"

Четвер, 21 вересня 2017, 17:45

У Міжнародному валютному фонді вважають, що Україна здатна проводити необхідні реформи, які б стимулювали економічне зростання.

Про це в ході Українського фінансового форуму в Одесі сказав постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомляє "Укрінформ".

"Що мене вражає з того моменту, як я приїхав до України, так це те, скільки було досягнуто впродовж минулих трьох років. В історичному контексті це дуже багато", - заявив він.

"Можу сказати, що ми бачимо, так би мовити, "апетит" до реформ. Останні три роки довели, що реформи є можливими, і Україна зараз не перебуває в режимі кризового менеджменту, економіка відроджується", - сказав Люнгман.

Раніше у МВФ нагадали про вимоги для виділення Україні чергового траншу.

До них відносяться пенсійна реформа, заходи, спрямовані на прискорення приватизації, а також конкретні результати в антикорупційній діяльності.

Не менш важливим, на думку МВФ, є слідування програмі і дотримання раніше досягнутих домовленостей щодо заходів у фіскальному та енергетичному секторах.

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МВФ реформи
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