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Звітувати за роботу Балчуна в УЗ буде нинішній голова

Четвер, 21 вересня 2017, 16:50

Комітет Верховної Ради з питань транспорту підтримав проект постанови про звіт колишнього глави правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцеха Балчуна.

Про це повідомив глава комітету, народний депутат від БПП Ярослав Дубневич на своїй сторінці у Facebook.

"Комітет погодився з ініціативою все-таки заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради звіт голови правління УЗ, але звітувати буде не Балчун, а в.о. голови правління Євген Кравцов. Перед цим комітет заслухає відповідний звіт на своєму засіданні", - повідомив Дубневич.

Також він зазначив, що Кравцову довелося відповідати і на кілька інших питань від членів комітету.

Зокрема, про ситуацію з обігом вагонів, про перспективи підвищення тарифів на перевезення та витрати отриманих коштів.

Як повідомлялося, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що колишній глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун втік з України.

Як повідомлялося, 9 серпня уряд обрав замість Балчуна, який подав у відставку, тимчасово виконуючим обов'язки голови правління УЗ першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.

Детальніше про досягнення та провали Балчуна в "Укрзалізниці" читайте у статті на ЕП.

Економічна правда

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