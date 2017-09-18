Балчун втік з України - Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що колишній глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун втік з України.

Про це він заявив в інтерв'ю Liga.net.

"Чи буде звіт Балчуна про результати роботи? Імовірність при цьому уряді нульова. Реально він втік з країни", - сказав Омелян.

За словами Омеляна, Балчун на посаді голови "Укрзалізниці" не проводив реформи, а "пішов домовлятися".

"Замість того щоб робити реформу, професійно працювати і нікого не слухати, він з самого початку пішов домовлятися. Його ловили то в одній партії, то в інший, то у одного політичного боса, то в іншого. Це неправильний підхід", - заявив Омелян .

"Приклад Укрпошти. Призначено Смілянського (голова компанії Ігор Смілянський - ред). Ми зустрічаємося раз на тиждень, він мене інформує про те, що вони зробили і що планують. Усе. Я не втручаюся", - сказав міністр.

"Балчун, крім того що не мав стержня, щоб чітко і прямо йти вперед, понабирав незрозумілих людей від різних порадників. В результаті ці люди були сконцентровані нема на розвитку компанії, а на її пограбуванні. Маємо результат: арешти, доведені факти в рамках кримінальних розслідувань про крадіжку в УЗ", - сказав Омелян.

Нагадаємо, 13 вересня співробітники СБУ затримали під час отримання хабара першого заступника начальника департаменту аудиту та контролю "Укразалізниці" Джакелі Вахтанга.

Як відомо, поляк Джакелі Вахтанг був призначений першим заступником начальника Департаменту аудиту та контролю "Укрзалізниці" у травні.

Як повідомлялося, 9 серпня уряд обрав замість Балчуна, який подав у відставку, тимчасово виконуючим обов'язки голови правління УЗ першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.

Детальніше про досягнення та провали Балчуна в "Укрзалізниці" читайте у статті на ЕП.