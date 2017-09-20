Обрання нового члена Наглядової ради "Нафтогазу" зірвано

Засідання номінаційного комітету, на якому повинні були обрати незалежного члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України", не відбулося через відсутність кворуму.

Про це ЕП повідомив співрозмовник в Кабміні.

"Призначене на 20 вересня засідання не відбулося через відсутність кворуму", - сказав співрозмовник.

Як відомо, минулого тижня робоча група номінаційного комітету, який функціонує при Міністерстві економіки, завершила відбір кандидатів на посаду незалежного члена Наглядової ради.

Всього на цю посаду було відібрано 5 кандидатів. За даними ЕП, Фаворитом став урядовий висуванець Ігор Мітюков.

Нагадаємо, 19 вересня незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Пол Ворвік та Маркус Річардс вирішили піти у відставку.

Чарльз Проктор на початку вересня повідомив, що залишить компанію 30 вересня.

3 квітня Ковалів написала заяву про припинення своїх повноважень як члена наглядової ради компанії за власним бажанням.

Економічній правді стало відомо, які причини спонукали незалежних членів наглядової ради піти у відставку.

Загалом до наглядової ради "Нафтогазу" входило 5 членів: екс-міністр енергетики Володимир Демчишин Юлія Ковалів та іноземці Пол Ворвік, Чарльз Проктор і Маркус Річардс.

Детальніше про конфлікт керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва і прем'єра Володимира Гройсмана читайте у матеріалі на ЕП.

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Економічна правда