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Гройсман натякнув "Нафтогазу" на зловживання монополізмом

Середа, 20 вересня 2017, 12:35

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що НАК "Нафтогаз України" повинна бути демонополізована, а до цього повинна утриматися від спроб впливу на ціни.

Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів 20 вересня.

"Монополії завжди намагаються використовувати своє становище, щоб необгрунтовано підвищувати ціни, підвищувати витрати. Я не допущу, щоб будь-яка монополія необгрунтовано хоча б якось наближалася до коректування цін на газ в нашій країні", - сказав він.

Гройсман закликав продовжити реформу "Нафтогазу" і провести анбандлінг НАК, розділивши транспортування і зберігання, видобуток і продаж газу, щоб демонополізувати "монополіста, який сьогодні може диктувати сьогодні будь-які правила на нафтогазовому ринку".

"Я гарантую, що на нафтогазовому ринку будуть прискорені реформи так, щоб "Нафтогаз" був сучасною якісною компанією, в якій впроваджені належні принципи корпоративного управління, а не єдиним монополістом в країні", - підкреслив голова уряду.

"Ми оновимо наглядову раду, зробимо це разом з нашими міжнародними партнерами публічно, щоб привернути до наглядової ради максимально якісні кадри для продовження цієї надважливої ​​і системної реформи", - додав Гройсман.

Нагадаємо, 19 вересня незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Пол Ворвік та Маркус Річардс вирішили піти у відставку.

Чарльз Проктор на початку вересня повідомив, що залишить компанію 30 вересня.

3 квітня Ковалів написала заяву про припинення своїх повноважень як члена наглядової ради компанії за власним бажанням.

Економічній правді стало відомо, які причини спонукали незалежних членів наглядової ради піти у відставку.

Загалом до наглядової ради "Нафтогазу" входило 5 членів: екс-міністр енергетики Володимир Демчишин Юлія Ковалів та іноземці Пол Ворвік, Чарльз Проктор і Маркус Річардс.

Детальніше про конфлікт керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва і прем'єра Володимира Гройсмана читайте у матеріалі на ЕП.

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Економічна правда

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