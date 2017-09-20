Наглядова рада "Нафтогазу" назвала причини свого звільнення

Незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" перерахували причини, які змусили їх написати заяви про відставку.

Про це йдеться в листі голови наглядової ради Пола Ворвік на адресу віце-прем'єра Володимира Кістіона, яке є в розпорядженні Економічної правди.

Так, серед основних причин, які викликали занепокоєння у членів наглядової ради, були втручання уряду в діяльність "Укртрансгазу" і "Укргазвидобування". Як зазначено в листі, Кабмін втручався в рішення щодо призначень на посади голови правління однієї з компаній та інших працівників, а також в плани по здійсненню відокремлення (анбандлінга).

Крім цього, члени наглядової ради "Нафтогазу" звинуватили представників виконавчої влади у відсутності підтримки щодо корпоративного управління, корпоративної стратегії і змістовного затвердження фінансових планів підприємств групи на 2017 рік.

Ще одним рішенням, яким незадоволені підписанти, стало призначення керівників і технічних фахівців, які були звільнені з Нафтогазу, на посади в уряді.

"На мій погляд, ці події суттєво ускладнюють виконання повноважень незалежного члена Наглядової ради. Наглядова рада не в змозі працювати так, як це узгоджувалося раніше, а саме, на принципах цілісності, прозорості та справедливості", - сказано в тексті листа.

Нагадаємо, 19 вересня незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Пол Ворвік та Маркус Річардс вирішили піти у відставку.

Як повідомляла ЕП, навесні поточного року троє незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" Чарльз Проктор, Маркус Річардс і Пол Уорвік звернулися до уряду з попередженням про можливий відхід в разі відсутності зрушень у вирішенні хронічних проблем НАК.

Цю ж заяву підписала Юлія Ковалів, яка тоді займала посаду голови наглядової ради "Нафтогазу".

Чарльз Проктор на початку вересня повідомив, що залишить компанію 30 вересня.

3 квітня Ковалів написала заяву про припинення своїх повноважень як члена наглядової ради компанії за власним бажанням.

Загалом до наглядової ради "Нафтогазу" входило 5 членів: екс-міністр енергетики Володимир Демчишин Юлія Ковалів та іноземці Пол Ворвік, Чарльз Проктор і Маркус Річардс.

Детальніше про конфлікт керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва і прем'єра Володимира Гройсмана читайте у матеріалі на ЕП.

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Олександр Колесніченко, Дмитро Рясний, ЕП