Перша партія американського вугілля повинна прибути у вересні - посол

Минулого тижня з порту американського міста Балтімор вийшло судно з 62 тисячами тонн енергетичного вугілля, яке повинно прибути в український порт "Южний" до середини вересня.

Про це в інтерв'ю DT.ua розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Валерій Чалий.

"Згідно з умовами контракту до кінця року можна очікувати поставку 700 тис. тонн антрацитового енергетичного вугілля з США. Було заплановано, що обсяг першої поставки становитиме 85 тис. тонн. Але відправникам вдалося швидко знайти трохи менше судно на 62 тис. тонн, при завантаженні якого я був присутній разом з американськими високопосадовцями", - заявив Чалий.

"Судно з американським вугіллям ще минулого тижня вийшло з порту м. Балтімор, буде йти орієнтовно три тижні, отже, десь ближче до середини вересня можна очікувати його прибуття в порт "Южний", - розповів дипломат.

За його словами, повною інформацією про постачання в Україну наступних партій антрацитового вугілля володіє "Центренерго".

"Те, що нам відомо, - наступна партія вугілля повинна бути більшою, орієнтовно 120 тис. тонн, і повинна прибути в Україну на початку жовтня. Можна очікувати прибуття одного-двох суден щомісяця", - зазначив посол.

Чалий припускає, що в разі успішного першого етапу співпраці, в наступному році Україна при потребі може закупити більше американського енергетичного вугілля (йшлося про обсяги до 2 млн тонн).

"Компанія розраховує на тривалі відносини з українською стороною. Розглядає не тільки торговельну складову, а й, що важливо, інвестиційну теж", - запевняє Чалий.

"Компанія зацікавлена ​​в інвестуванні в сектор вугільної промисловості і газовидобутку в нашій країні, співпрацює з Американською торговою палатою в Україні", - підкреслив дипломат.

Раніше в Міненерго заявили, що вартість дефіцитного вугілля антрацитної групи, що його постачатимуть із США в Україну для роботи Трипільської ТЕС, не вплине на тарифи на електроенергію для населення.

Як повідомлялося, ПАТ "Центренерго" уклало з XCOAL Energy & Resources (США) контракт про постачання близько 700 тисяч тонн вугілля антрацитної групи до кінця 2017 року. Перша партія обсягом 85 тис. тонн повинна прибути в Україну вже у вересні.

Як зазначається на сайті самої компанії, Xcoal Energy & Resources є провідним постачальником американського вугілля по всьому світу.

Раніше ЕП писала, що угода між "Центренерго" та "XCoal" на купівлю вугілля по 113 доларів суттєво перевищує ціну, за якою здійснюють імпорт інші компанії.

Наприклад, Енергохолдинг "ДТЕК" бізнесмена Ріната Ахметова закуповує вугілля зі свого шахтоуправління "Обуховська" у Росії за ціною 95 доларів за тонну з урахуванням доставки на ТЕС України.

При цьому вартість імпортного вугілля з Південно-Африканської Республіки для ДТЕК становила близько 100 доларів за тонну.

Зазначається, що 113 доларів - ціна першої партії, вона не є фіксованою і може змінюватись.