Григоришин отримає першочергове право на викуп "Турбоатома" - ЗМІ

Олігарх Костянтин Григоришин може отримати першочергове право на купівлю акцій найбільшого в Україні виробника турбінного устаткування для атомних, теплових і гідроелектростанцій.

Про це повідомляє Liga.net.

Такі привілеї Григоришину дістануться автоматично, якщо 3 жовтня на зборах акціонерів "Турбоатома" нинішній мажоритарний власник - Фонд державного майна - проголосує за реорганізацію форми власності підприємства з публічного акціонерного товариства на приватне.

Відповідно до закону про акціонерні товариства, акціонери ПрАТ (на відміну від ПАТ) мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами.

"Турбоатом" - одне з небагатьох машинобудівних підприємств, які продовжують стабільно працювати. Його виручка за 2016 рік - 2,17 млрд грн, чистий прибуток - 1,06 млрд грн.

Зараз ФДМ належить 75,2% акцій харківського підприємства, підконтрольна Григоришину КУА "Сварог Ессет Менеджмент" володіє 15,3% "Турбоатома", 5,6% знаходяться у власності кіпрської Biscone Limited, афілійованої з російським холдингом Силові машини Олексія Мордашова.

Ще близько 1% акцій заводу належить "Мегабанку", розповідав раніше його співвласник і за сумісництвом гендиректор "Турбоатома" Віктор Суботін.

Після перетворення "Турбоатома" в ПрАТ ФДМ буде зобов'язаний запропонувати компаніям Григоришина і Мордашова викупити на приватизацію пакет за стартовою ціною пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.

Мордашову реалізувати це право навряд чи вдасться. У лютому Верховна Рада прийняла закон, що забороняє участь у приватизації російським інвесторам. У Григоришина, який в минулому році отримав українське громадянство, таких проблем бути не повинно.

Тільки в разі відмови міноритарних акціонерів від викупу акцій ФДМ зможе продати держпакет "Турбоатома" третім особам.

На початку 2016 року Фонд державного майна заблокував реорганізацію шести енергокомпаній холдингу ДТЕК з ПАТ в ПрАТ, проголосувавши "проти" на зборах акціонерів.

Крім Григоришина інтерес до приватизації Турбоатому виявляв харківський бізнесмен Олександр Ярославський, який висловив готовність купити підприємство спільно з одним з найбільших сировинних трейдерів - корпорацією Glencore.

До сих пір немає ясності, який пакет Турбоатома планується виставити на продаж. Ще в лютому 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман говорив, що контрольний пакет потрібно залишити у власності держави.