OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події понеділка, 18 вересня.

Про бюджет. На сайті Ради опублікували проект бюджету на 2018 рік, з доходами 877 мільярдів гривень і видатками 948,1 мільярда гривень. Згідно проекту бюджету, граничний розмір держборгу на кінець 2018 року встановлять в розмірі 1,999 трильйона гривень.

Про прожитковий мінімум. Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді підвищити прожитковий мінімум до 1853 гривень.

Про НБУ. В.о. голови Нацбанку Яків Смолій дав інтерв'ю ЕП. Він розповів про інфляцію і курс гривні.

Про банки. Власник ТАСкомбанку і Universal Bank бізнесмен Сергій Тігіпко має намір купити львівський VS Банк, "дочку" Сбербанку.

Тексти дня

Керівник НБУ Яків Смолій: Депозити не повинні бути основним джерелом доходів українців

Чому населенню варто думати про те, куди ще можна прилаштувати гривню, крім депозитів, що не так з держбанками, і кому цікавий український банкінг - ЕП поговорила з головним в НБУ.

Сировинна Україна, або Як Росія заробляє на українському склі

98% сировини для виробництва скла Україна експортує в Росію і Білорусь, а потім з цих країн імпортується готове скло - не варто дивуватися, чому Україна досі залишається сировинним придатком на глобальному ринку.