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Інвестори з Австрії, ОАЕ та Туреччини цікавляться українськими банками - НБУ

Понеділок, 18 вересня 2017, 20:50

Потенційні інвестори з різних країн світу консультуються щодо придбання українських банків.

Про це заявив виконуючий обов’язки голови НБУ Яків Смолій в інтерв’ю Економічній правді.

"Заходили до нас турецькі інвестори, інвестори з Еміратів, з Австрії приходили. Хтось когось приводив, показував, що от я представляю таку групу, я готовий заходити. Тобто, ринком банківським цікавляться", - сказав він.

Смолій повідомив, що групи інвесторів як консультувалися, так і подавали документи на придбання банків.

На питання, про які банки йде мова, Смолій відповів:

"Йдеться про тих, хто сьогодні на ринку — хто потребував докапіталізації або ті, що вже докапіталізовані —  ними цікавляться".

Нагадаємо, очільник Нацбанку також розповів про інфляцію і курс гривні.

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням: Керівник НБУ Яків Смолій: Депозити не повинні бути основним джерелом доходів українців

Економічна правда

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