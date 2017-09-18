Кабмін запропонував Раді підвищити прожитковий мінімум

Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді підвищити прожитковий мінімум на 153 гривні до кінця 2018 року.

Про це йдеться в проекті Закону про Державний бюджет України на 2018 рік, опублікованому на сайті Ради.

"Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року — 1700 гривень, з 1 липня — 1777 гривень, з 1 грудня — 1853 гривні", - йдеться у проекті Закону.

Також зазначається, що для дітей віком до 6 років з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум становитиме 1492 гривні, з 1 липня — 1559 гривень, з 1 грудня — 1626 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року — 1860 гривень, з 1 липня — 1944 гривні, з 1 грудня — 2027 гривень.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2018 року становитиме 1762 гривні, з 1 липня —- 1841 гривня, з 1 грудня — 1921 гривня; для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2018 року — 1373 гривні, з 1 липня — 1435 гривень, з 1 грудня — 1497 гривень.

Нагадаємо, Уряд затвердив проект бюджету на 2018 рік і віддав на розгляд в парламент.