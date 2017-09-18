В Україні з'являться електрички "секонд-хенд"

Україна розраховує отримати німецькі старі електрички.

Про це журналістам повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає LIGA.net.

"Зараз ведемо переговори з Німеччиною. Сподіваюся, вдасться отримати від них старий рухомий склад, щоб хоч якось стабілізувати ринок приміських перевезень. Заберемо все, що дадуть", - підкреслив Омелян.

За його словами, списані електрички в Німеччині перебувають в кращому стані, ніж українські після реставрації.

"Я не впевнений, що вийде це зробити до кінця року. Я розумію, що люди їздять в нелюдських умовах. Абсолютно неправильний підхід, коли ми звітуємо про ремонт 10 вагонів, а їх тисячі. Ми розуміємо реально, що ніколи не зможемо їх замінити. Друга проблема - відсутність власного виробництва електричок ", - зазначив міністр.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" інвестує 4 мільярди доларів в оновлення рухомого складу.