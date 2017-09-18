Всі розділи
Укр / Рус

В Україні з'являться електрички "секонд-хенд"

Понеділок, 18 вересня 2017, 10:30

Україна розраховує отримати німецькі старі електрички.

Про це журналістам повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає LIGA.net.

"Зараз ведемо переговори з Німеччиною. Сподіваюся, вдасться отримати від них старий рухомий склад, щоб хоч якось стабілізувати ринок приміських перевезень. Заберемо все, що дадуть", - підкреслив Омелян.

За його словами, списані електрички в Німеччині перебувають в кращому стані, ніж українські після реставрації.

"Я не впевнений, що вийде це зробити до кінця року. Я розумію, що люди їздять в нелюдських умовах. Абсолютно неправильний підхід, коли ми звітуємо про ремонт 10 вагонів, а їх тисячі. Ми розуміємо реально, що ніколи не зможемо їх замінити. Друга проблема - відсутність власного виробництва електричок ", - зазначив міністр.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" інвестує 4 мільярди доларів в оновлення рухомого складу.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Німеччина Омелян
Матеріали за темою
Україна різко збільшила закупівлю німецьких товарів 5 вересня 2017, 10:01
Німеччина не хоче руйнувати економвідносини з РФ 30 серпня 2017, 09:10
Українці переказали з Німеччини рекордну за п’ять років суму 29 серпня 2017, 09:13
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті