Ресурси місцевих бюджетів збільшаться на 32% - Гройсман

Згідно з бюджетом 2018 року, коштів, виділених в місцеві бюджети, буде на 32% більше, ніж в 2017.

Про це розповів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман за засіданні Уряду 15 вересня.

Як зазначив прем'єр, ресурси місцевих бюджетів збільшаться до 321,14 млрд гривень.

Місцеві доходи мають бути збільшені до 250,38 млрд, тобто на 36%.

"Місцеві бюджети будуть зростати, тобто їх відповідальність також має зростати," - зазначив прем'єр, коментуючи прозорість бюджетних витрат.

Нагадаємо, Уряд затвердив проект бюджету на 2018 рік і віддав на розгляд в парламент.

Економічна правда