Міжбанк відкрився доларом по 26,24
П'ятниця, 15 вересня 2017, 10:45
15 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:35 встановилися на рівні 26,2-26,24 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,2-26,24 гривні;
Євро - 31,23-31,28 гривні;
Російський рубль - 0,4558-0,457 гривні.
Як відомо, Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 15 вересня на 9 копійок та встановив його на рівні 26,16 гривні за долар.
Економічна правда
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