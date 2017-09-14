У МВФ не назвали дату прибуття оціночної місії в Україну

У МВФ прогнозують повернення в Україну вже в "ближчому майбутньому" оціночної місії Фонду для проведення четвертого перегляду в рамках виділення наступного траншу програми розширеного кредитування EFF.

З такою заявою виступив у четвер під час брифінгу в Вашингтоні директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс, повідомляє "Укрінформ".

"Виходячи з дискусій пана Ліптона з (українською – ред.) владою, ми очікуємо, що місія повернеться в Україну в ближчому майбутньому", - сказав представник Фонду.

Він зауважив, що не може зараз назвати дату, коли це може статися.

Втім, за його словами, візит місії "буде можливий, коли всі заходи, передбачені в рамках перегляду, будуть виконані" українською стороною.

Як повідомлялося, Україна для завершення 4 перегляду програми співробітництва і отримання п'ятого траншу МВФ має затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію й показати реальні результати в боротьбі з корупцією.

Нагадаємо, Національний банк очікує транш від МВФ 2 млрд доларів і від Єврокомісії 600 мільйонів євро до кінця 2017 року.