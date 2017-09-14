МВФ назвав умови для отримання Україною п'ятого траншу
Україна для завершення четвертого перегляду програми співробітництва і отримання п'ятого траншу Міжнародного валютного фонду має затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію й показати реальні результати в боротьбі з корупцією.
Про це заявив директор із комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні, передає УНІАН.
"З приводу четвертого перегляду - ми очікуємо, що він буде можливий після того, як законодавство, необхідне для перегляду, буде ухвалено", - сказав Райс.
"Ключові питання - пенсійна реформа, кроки щодо прискорення приватизації, конкретні результати в боротьбі з корупцією, вони стануть ключем для того, щоб програма продовжилася", - сказав він.
Також Райс зазначив, що важливою умовою продовження програми стане прихильність енергетичної та фіскальної політики України цільовим показникам, передбаченим програмою МВФ.
Як повідомлялося, Національний банк очікує транш від МВФ 2 млрд доларів і від Єврокомісії 600 мільйонів євро до кінця 2017 року.
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