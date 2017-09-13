У МАУ відреагували на арешт літака у справі Приватбанку

Визначення Печерського суду Києва про арешт літака Boeing у справі про розкрадання коштів Приватбанку жодним чином не позначиться на роботі авіакомпанії Міжнародні авіалінії України.

Про це LIGA.net заявили в МАУ.

"У ЗМІ була поширена інформація про визначення Печерського районного суду від 4 вересня 2017 року у справі щодо Приватбанку. Дане визначення не накладає обмежень на користування повітряними суднами, які експлуатує авіакомпанія для виконання своїх рейсів", - заявили в компанії.

"Тому всі літаки з флоту МАУ використовуються для виконання рейсів згідно із затвердженим розкладом. Крім того, МАУ не є стороною даного судового процесу і не може його коментувати", - сказано в повідомленні МАУ.

Відзначається, що літак Boeing 767-300, який фігурує в ухвалі суду, належить португальській компанії Pennylane - Comercio Internacional LDA, знаходиться в лізингу МАУ і використовується на далекомагістральних маршрутах.

Як повідомлялося, у справі про розкрадання коштів з Приватбанку заарештовані будівля, яку орендує телерадіокомпанія Студія 1+1, будівля заводу Біола в Дніпрі і літак Boeing.

21 грудня минулого року Приватбанк перейшов у державну власність.

Як відомо, за словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.

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