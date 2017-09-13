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Курс біткоіна впав нижче 4 тисяч доларів

Середа, 13 вересня 2017, 12:01 — Аліна Полякова

Вартість криптовалюта Bitcoin опустилася нижче за позначку 4 тисячі доларів.

Про це свідчать дані coinmarketcap.

На ранок 13 вересня вартість Bitcoin становила 3975 доларів.

 
coinmarketcap

Нагадаємо, 1 серпня криптовалюта Bitcoin розділилася на дві окремі валюти - Bitcoin (Original) і Bitcoin Cash - через те, що розробники криптовалюти не змогли вирішити розбіжності з програмного забезпечення.

Менше двох тижнів тому, 2 вересня, вартість біткоіни вперше перевищила 5000 доларів, встановивши новий історичний рекорд.

Падіння курсу пов'язують із забороною ICO криптовалют в Китаї і забороною торгівлі криптовалютами на біржах в країні.

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Аліна Полякова, ЕП

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