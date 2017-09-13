В Україну прибула перша партія вугілля з США

Напередодні в порту Південний пришвартувалося судно Ocean Ambitious з 62 тисячами тонн енергетичного вугілля з США для ТЕС Центренерго.

Про це повідомляє Liga.net.

Як зазначається, стивідори планують розвантажити імпортний вантаж за три доби.

Як повідомлялося, ПАТ "Центренерго" уклало з XCOAL Energy & Resources (США) контракт про постачання близько 700 тисяч тонн вугілля антрацитної групи до кінця 2017 року. Перша партія обсягом 85 тис. тонн повинна прибути в Україну вже у вересні.

Як зазначається на сайті самої компанії, Xcoal Energy & Resources є провідним постачальником американського вугілля по всьому світу.

Раніше ЕП писала, що угода між "Центренерго" та "XCoal" на купівлю вугілля по 113 доларів суттєво перевищує ціну, за якою здійснюють імпорт інші компанії.

Наприклад, Енергохолдинг "ДТЕК" бізнесмена Ріната Ахметова закуповує вугілля зі свого шахтоуправління "Обуховська" у Росії за ціною 95 доларів за тонну з урахуванням доставки на ТЕС України.

При цьому вартість імпортного вугілля з Південно-Африканської Республіки для ДТЕК становила близько 100 доларів за тонну.

Зазначається, що 113 доларів - ціна першої партії, вона не є фіксованою і може змінюватись.